Adapazarı'nda Gulyabani nöbeti: Vatandaşlar gece boyu uyumuyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde, iddiaya göre yaklaşık 6 aydır geceleri evlere taş atıp lazer tutarak vatandaşları rahatsız eden ve Gulyabani filmindeki karakteri aratmayan şahsı yakalamak için mahallelinin gece nöbeti sürüyor. Polis ekipleri de bölgede çalışma yürütürken, şüpheli eylemlerinin ardından kaçmaya devam ediyor.