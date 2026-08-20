Adapazarı'nda Gulyabani nöbeti: Vatandaşlar gece boyu uyumuyor
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde, iddiaya göre yaklaşık 6 aydır geceleri evlere taş atıp lazer tutarak vatandaşları rahatsız eden ve Gulyabani filmindeki karakteri aratmayan şahsı yakalamak için mahallelinin gece nöbeti sürüyor. Polis ekipleri de bölgede çalışma yürütürken, şüpheli eylemlerinin ardından kaçmaya devam ediyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddialara göre 6 aydır mahalleliye uyku uyutmayan şahsı yakalamak için mahallelinin gece nöbeti devam ediyor.
GULYABANİ FİLMİNİ ARATMIYOR
Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi'nde iddialara göre yaklaşık 6 aydır gece saatlerinde mahallede bulunan evlere taş atıp lazer tutarak mahalleliyi canından bezdiren şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Mahalleli kendi imkanları ile gece saatlerinde nöbet tutarken, Gulyabani filmindeki karakteri aratmayan şahıs ise evlere taş atıp camlara ve vatandaşa lazer tutarak rahatsızlık verdikten sonra kaçmaya devam ediyor.
Görüntüde; mahalle sakinlerinin sokakta nöbet tutması ve polis ekibinin bölgede dolaştığı anlar yer alıyor.