Gemide zehirlenme paniği! 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı
İstanbul Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı “Valianta” isimli gemide 19 Ağustos Çarşamba günü zehirlenme şüphesiyle rahatsızlanan 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı. Çin ve Myanmar uyruklu personelin etkilendiği olay sonrası bölgeye sağlık, AFAD KBRN ve UMKE ekipleri sevk edilirken, 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olay, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu'nun yaklaşık 9 deniz mili açığında meydana geldi. Marshall Adaları bayraklı "Valianta" isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talebinde bulunuldu.
İhbarın ardından ekipler alarma geçti. Bölgeye sağlık görevlilerinin yanı sıra AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) personeli ile UMKE ekipleri sevk edildi.
4 MÜRETTEBAT KARAYA ÇIKARILDI
Olaydan etkilenen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi ile 1 Myanmar uyruklu mürettebat, Sahil Güvenlik botuyla Ataköy'e getirildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 gemi personeli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Hastanede tedavi altına alınan 4 mürettebatın sağlık durumlarının takip edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.