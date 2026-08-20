Evde dehşet! Üvey oğlu tarafından vurulan baba hayatını kaybetti
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde üvey oğluyla tartışan 45 yaşındaki A.D., tabancayla boynundan vurularak ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.F. polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak'taki bir binanın teras katında meydana geldi. İddiaya göre, yatak odasında bulunan A.Y.F. ile üvey babası A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle A.Y.F., üvey babasına tabancayla ateş etti. Boynunun sağ tarafından vurulan A.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.D., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastane önüne akın etti.
KAÇAMADI! POLİS YAKALADI
Cinayetin ardından kaçan A.Y.F. için polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli, yürütülen çalışma sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
A.Y.F.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.