Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak'taki bir binanın teras katında meydana geldi. İddiaya göre, yatak odasında bulunan A.Y.F. ile üvey babası A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle A.Y.F., üvey babasına tabancayla ateş etti. Boynunun sağ tarafından vurulan A.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.