Şişli’de bir binadan yayılan kötü koku ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler apartman dairesine girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. 52 yaşındaki adamı yatağında ölü halde buldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evden yoğun koku gelmesi üzerine, vatandaşlar ev sahibini aradı. Olay yerine gelen ev sahibi, durumu 112 Acil Servise bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, yatakta hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde

Ayhan Akkuş'un (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Akkuş'un cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemede, herhangi bir silahla veya kesici aletle yaralanmaya rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan adamın yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.