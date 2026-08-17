Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı

Nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) içerdiği yüksek fruktoz oranının çocuk sağlığı üzerindeki etkileri, bilim dünyasında tartışma konusu oldu. Uzmanlar, sofra şekerinden daha tehlikeli olduğu belirtilen NBŞ'nin karaciğerde hızla yağa dönüştüğünü ve tokluk hissi vermemesi nedeniyle tüketimi artırabildiğini vurguluyor. Türkiye'de çocukların şekerli içecek tüketim oranının son 10 yılda yüzde 12'den yüzde 42'ye yükselmesi ise yaklaşan tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

KARACİĞERİN DÜŞMANI: YÜKSEK FRUKTOZ Şekerleme, unlu mamuller, helva, dondurma ve gazlı içeceklerde yaygın olarak kullanılan nişasta bazlı şekerler, ucuz ve kolay üretilebilir olmaları nedeniyle üreticiler tarafından tercih ediliyor.

Ancak bu "tatlı" tercih, sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sıkı şekilde denetlenen ve toplam şeker üretiminin yüzde 2,5'i ile sınırlandırılan NBŞ kotası, halk sağlığının korunması açısından kritik rol oynuyor.

Özmert, NBŞ'de fruktoz oranının yüzde 90'lara kadar çıkabildiğine dikkat çekerek bu durumun karaciğer yağlanmasını tetiklediğini vurguladı.

SESSİZCE YAYILAN BAĞIMLILIK VE KORKUTAN RAKAMLAR Çocukluk çağı obezitesinin temelinde hızlı ve ucuz kalori kaynağı olan şekerli içeceklerin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Elif Özmert, "Türkiye'de 2013, 2016 ve 2022'de ilkokul 7-8 yaş grubu çocuklarında yapılmış olan çalışma, her gün/sıklıkla şekerli içecek tüketen çocuk sıklığının sırasıyla yüzde 12,7, yüzde 18,4 ve en son yüzde 42,3 olduğunu bildirmektedir. Bu durum, obezite riski açısından hemen önlem alınması gerektiğini vurguluyor." şeklinde konuştu.