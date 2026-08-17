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Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) içerdiği yüksek fruktoz oranının çocuk sağlığı üzerindeki etkileri, bilim dünyasında tartışma konusu oldu. Uzmanlar, sofra şekerinden daha tehlikeli olduğu belirtilen NBŞ'nin karaciğerde hızla yağa dönüştüğünü ve tokluk hissi vermemesi nedeniyle tüketimi artırabildiğini vurguluyor. Türkiye'de çocukların şekerli içecek tüketim oranının son 10 yılda yüzde 12'den yüzde 42'ye yükselmesi ise yaklaşan tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 1

KARACİĞERİN DÜŞMANI: YÜKSEK FRUKTOZ

Şekerleme, unlu mamuller, helva, dondurma ve gazlı içeceklerde yaygın olarak kullanılan nişasta bazlı şekerler, ucuz ve kolay üretilebilir olmaları nedeniyle üreticiler tarafından tercih ediliyor.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 2

Ancak bu "tatlı" tercih, sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sıkı şekilde denetlenen ve toplam şeker üretiminin yüzde 2,5'i ile sınırlandırılan NBŞ kotası, halk sağlığının korunması açısından kritik rol oynuyor.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 3

Özmert, NBŞ'de fruktoz oranının yüzde 90'lara kadar çıkabildiğine dikkat çekerek bu durumun karaciğer yağlanmasını tetiklediğini vurguladı.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 4

SESSİZCE YAYILAN BAĞIMLILIK VE KORKUTAN RAKAMLAR

Çocukluk çağı obezitesinin temelinde hızlı ve ucuz kalori kaynağı olan şekerli içeceklerin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Elif Özmert, "Türkiye'de 2013, 2016 ve 2022'de ilkokul 7-8 yaş grubu çocuklarında yapılmış olan çalışma, her gün/sıklıkla şekerli içecek tüketen çocuk sıklığının sırasıyla yüzde 12,7, yüzde 18,4 ve en son yüzde 42,3 olduğunu bildirmektedir. Bu durum, obezite riski açısından hemen önlem alınması gerektiğini vurguluyor." şeklinde konuştu.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 5

Şekerli gıdaların beyindeki haz merkezlerini uyardığını ifade eden Özmert, "Şekerli ürünlerin kullanılmasının beyindeki haz ve ödül merkezlerine etkisi söz konusudur. Adeta bir tür bağımlılık yapabilir ama henüz 'bağımlılık' ifadesi tıp literatürü tarafından tümüyle kabul edilmiş değildir ama kesinlikle tüketimi artıran bir davranışa dönüşmektedir." sözleriyle ebeveynleri uyardı.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 6

İLK İKİ YIL KRİTİK EŞİK: İLAVE ŞEKERE GEÇİT YOK

Çocukların sağlıklı gelişimi için beslenme alışkanlıklarının bebeklikten itibaren düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Elif Özmert, "İyi sağlık sonuçları için yaşamın ilk 2 yılında hiç ilave şeker tüketilmemesi, sonraki dönemde ise ilave şeker tüketiminin günlük kalorinin yüzde 5'ini aşmamasının tercih edildiğini." belirtti.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 7

Özmert ayrıca 2 yaşından büyük çocukların günde en fazla 26 gram şeker tüketmesi gerektiğini aktararak ailelerin hazır gıda etiketlerini titizlikle incelemesi gerektiğini ifade etti.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 8

ÇOCUKLUKTAKİ HATA GELECEĞİ KARARTIYOR

Bugün yapılan yanlışların yarın kronik hastalıklara davetiye çıkardığını hatırlatan Prof. Dr. Elif Özmert, "Çocukluktaki hiçbir olumsuzluk çocuklukta kalmaz. O nedenle çocuk sağlığı, erişkin sağlığını belirleyen önemli bir bileşendir. Obez çocukların yüzde 55'i obez ergen olur, obez ergenlerin de yüzde 80'i obez erişkin olur." uyarısında bulundu.

Sessiz katil nişasta bazlı şeker! Çocuklarda obezite ve hipertansiyon alarmı 9

Özmert, çocuklukta başlayan obezitenin yetişkinlikte kanser, felç ve kalp damar hastalıkları riskini katladığını belirterek toplumun tüm kesimlerini bu gizli tehlikeye karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

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