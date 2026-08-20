Balıkesir'de araçtaki yangın ormana sıçradı! Yoğun müdahale sonrası söndürüldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde araçtan çıktığı belirtilen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine ekipler harekete geçerken yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı.

Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı.

KAMYONDAKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel sevk edilerek alevlere müdahale edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sındırgı ilçemiz Düvertepe Mahallemizde saat 13.00 sularında kara yolunda araç yangınından başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına; 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile müdahale edilmektedir" denildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." denildi.