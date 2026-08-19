Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadeniz'in eşsiz mavi ve yeşilinin buluştuğu Ordu'yu ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturmanın önemine dikkat çekti.

ORDU'NUN TÜM RENKLERİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Kentin doğal güzellikleri, Antik Çağlardan günümüze uzanan tarihi, Çepni kültürü ve köklü yayla geleneğinden beslenen mirasının; kültür, sanat ve gastronomiyle iç içe zengin bir programla ziyaretçilerle buluşacağını belirten Ersoy, Ordu Kültür Yolu Festivali ile şehrin kültürel değerlerini yaşatmayı, görünürlüğünü artırmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, "Kurul Kalesi Yerleşkesi'nden Ünye Kalesi'ne, Yason Burnu'ndan Çambaşı ve Perşembe yaylalarına uzanan bu zengin miras, Ordu'nun geçmişten bugüne taşıdığı güçlü kültürel kimliğin en önemli göstergeleridir. İlk kez Ordu'da gerçekleştireceğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehrin tarihini, kültürünü, sanatını, gastronomisini ve doğal güzelliklerini aynı çatı altında buluşturacağız. Ordu'nun binlerce yıllık geçmişinden bugünün sanatına uzanan tüm renklerini Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle paylaşacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Karadeniz mutfak kültürünün özgün lezzetlerini yansıtan Ordu'da gastronominin de festivalin öne çıkan unsurlarından biri olacağını belirtti. 40'tan fazla Lezzet Noktası'ndan oluşan seçkiyle kentin zengin mutfak kültürünün yerli ve yabancı ziyaretçilere özel bir gastronomi rotası sunacağını ifade etti.