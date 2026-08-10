Sakarya'da korkunç olay! 15 yaşındaki engelli oğlunu zincirledi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iddiaya göre bir baba, 15 yaşındaki engelli oğlunu kendisine zarar vereceği şüphesiyle ellerinden ve ayaklarından zincirledi. Durumun tespit edilmesi üzerine baba hakkında adli işlem başlatılırken, çocuk korumaya alındı.