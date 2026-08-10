Sakarya'da korkunç olay! 15 yaşındaki engelli oğlunu zincirledi
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iddiaya göre bir baba, 15 yaşındaki engelli oğlunu kendisine zarar vereceği şüphesiyle ellerinden ve ayaklarından zincirledi. Durumun tespit edilmesi üzerine baba hakkında adli işlem başlatılırken, çocuk korumaya alındı.
Sakarya'da engelli çocuk A.M.A.'nın (15) ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlandığı tespit edildi. Baba İ.A. (51) hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Olay, Kocaali ilçesine bağlı Karalar Çobansayvant Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A., fiziksel ve zihinsel engelli oğlunun kendisine zarar verebileceğini öne sürdü.
Durumun tespit edilmesinin ardından ekipler harekete geçti.
SAVCILIĞA BİLGİ VERİLDİ
Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Baba İ.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
ENGELLİ ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
15 yaşındaki A.M.A. devlet korumasına alındı. Çocuğun bakım ve barınma hizmetlerinden faydalanması amacıyla ilgili işlemler gerçekleştirildi. A.M.A., Arifiye Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.