Türkiye, ağustos sonuna kadar etkisini koruyacak ve en güçlü dönemi 5-6 gün sürecek sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.

YILIN EN UZUN SOLUKLU SICAK HAVA DALGALARINDAN BİRİ

Önceki haftalarda Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgalarının bu haftadan itibaren Türkiye üzerinde etkili olacağını bildiren Tek, sistemin ağustos sonuna kadar yaklaşık 10-11 günlük bir periyotta ülkede kalacağını söyledi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bu gelecek sıcak hava dalgası bu senenin en uzun soluklu ve en sıcak hava dalgalarından birisi olarak gözüküyor" sözleriyle beklenen tablonun boyutunu ortaya koydu.

Sıcak hava dalgasının en güçlü bölümünün yaklaşık 5-6 gün süreceğini belirten Tek, yüksek basıncın da etkili olacağını ve yakın dönemde geniş çaplı yağış beklenmediğini kaydetti.