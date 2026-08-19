Afrika ve Basra sıcakları geliyor: 45 derece aşılacak, sıcak hava dalgası 5-6 gün sürecek
Avrupa’yı önceki haftalarda etkileyen sıcak hava dalgası bu kez Türkiye’ye yöneldi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Kuzey Afrika ve Basra kaynaklı sistemin ağustos sonuna kadar yaklaşık 10-11 günlük bir periyotta ülke üzerinde kalacağını, en güçlü etkinin ise 22 Ağustos’tan başlayarak 5-6 gün hissedileceğini açıkladı.
Türkiye, 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren etkisi güçlenecek 5-6 günlük sıcak hava dalgasına giriyor. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre İstanbul'da termometreler 33-34 dereceyi gösterecek, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkacak. Yağışların hafta sonuna doğru tamamen kesilmesi ve kıyı kentlerde artan nem, hissedilen sıcaklığı yükselterek bunaltıcı havayı güçlendirecek. Sıcak havanın etkisi ağustos sonuna kadar uzanacak, eylülde de devam edecek.
İSTANBUL'DA RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBETTİ
İstanbul'da önceki günlerde kuvvetli esen rüzgarın etkisini kaybettiğini belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kentte sakin bir havanın hakim olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde sıcaklıkların 18 ile 24 derece arasında değiştiğini bildiren Tek, gece bazı noktalarda termometrelerin 17 dereceye kadar düştüğünü kaydetti.
Gece sıcaklıklarındaki düşüşün İstanbulluları bir ölçüde rahatlattığını belirten Tek, binaların ısınması nedeniyle evlerde hissedilen sıcaklığın rahatsız edici olabildiğine dikkat çekti. Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak havayla birlikte gece sıcaklıkları da yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 33-34 DERECEYE ÇIKACAK
İstanbul'da bugün sıcaklığın 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yarın da 29-30 derece aralığında seyredecek hava sıcaklığı, 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren daha belirgin biçimde artacak.
Tek, İstanbul'da termometrelerin 33-34 dereceyi göstereceğini söyledi. Özellikle 22-26 Ağustos arasındaki beş günlük dönemde sıcak havanın kent genelinde güçlü biçimde hissedileceğini belirtti.