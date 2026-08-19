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Afrika ve Basra sıcakları geliyor: 45 derece aşılacak, sıcak hava dalgası 5-6 gün sürecek

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Afrika ve Basra sıcakları geliyor: 45 derece aşılacak, sıcak hava dalgası 5-6 gün sürecek

Avrupa’yı önceki haftalarda etkileyen sıcak hava dalgası bu kez Türkiye’ye yöneldi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Kuzey Afrika ve Basra kaynaklı sistemin ağustos sonuna kadar yaklaşık 10-11 günlük bir periyotta ülke üzerinde kalacağını, en güçlü etkinin ise 22 Ağustos’tan başlayarak 5-6 gün hissedileceğini açıkladı.

Türkiye, 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren etkisi güçlenecek 5-6 günlük sıcak hava dalgasına giriyor. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre İstanbul'da termometreler 33-34 dereceyi gösterecek, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkacak. Yağışların hafta sonuna doğru tamamen kesilmesi ve kıyı kentlerde artan nem, hissedilen sıcaklığı yükselterek bunaltıcı havayı güçlendirecek. Sıcak havanın etkisi ağustos sonuna kadar uzanacak, eylülde de devam edecek.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İstanbul’da kuvvetli rüzgarın etkisini kaybettiğini ve sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiğini açıkladı. (Görseller: A Haber)Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İstanbul’da kuvvetli rüzgarın etkisini kaybettiğini ve sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiğini açıkladı. (Görseller: A Haber)

İSTANBUL'DA RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBETTİ

İstanbul'da önceki günlerde kuvvetli esen rüzgarın etkisini kaybettiğini belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kentte sakin bir havanın hakim olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde sıcaklıkların 18 ile 24 derece arasında değiştiğini bildiren Tek, gece bazı noktalarda termometrelerin 17 dereceye kadar düştüğünü kaydetti.

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 AĞUSTOS: SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Gece sıcaklıklarındaki düşüşün İstanbulluları bir ölçüde rahatlattığını belirten Tek, binaların ısınması nedeniyle evlerde hissedilen sıcaklığın rahatsız edici olabildiğine dikkat çekti. Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak havayla birlikte gece sıcaklıkları da yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.

Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava, 22 Ağustos’tan itibaren İstanbul’da sıcaklıkları 33-34 dereceye kadar yükseltecek.Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava, 22 Ağustos’tan itibaren İstanbul’da sıcaklıkları 33-34 dereceye kadar yükseltecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 33-34 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da bugün sıcaklığın 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yarın da 29-30 derece aralığında seyredecek hava sıcaklığı, 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren daha belirgin biçimde artacak.

Tek, İstanbul'da termometrelerin 33-34 dereceyi göstereceğini söyledi. Özellikle 22-26 Ağustos arasındaki beş günlük dönemde sıcak havanın kent genelinde güçlü biçimde hissedileceğini belirtti.

Türkiye, ağustos sonuna kadar etkisini koruyacak ve en güçlü dönemi 5-6 gün sürecek sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.Türkiye, ağustos sonuna kadar etkisini koruyacak ve en güçlü dönemi 5-6 gün sürecek sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.

YILIN EN UZUN SOLUKLU SICAK HAVA DALGALARINDAN BİRİ

Önceki haftalarda Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgalarının bu haftadan itibaren Türkiye üzerinde etkili olacağını bildiren Tek, sistemin ağustos sonuna kadar yaklaşık 10-11 günlük bir periyotta ülkede kalacağını söyledi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bu gelecek sıcak hava dalgası bu senenin en uzun soluklu ve en sıcak hava dalgalarından birisi olarak gözüküyor" sözleriyle beklenen tablonun boyutunu ortaya koydu.

Sıcak hava dalgasının en güçlü bölümünün yaklaşık 5-6 gün süreceğini belirten Tek, yüksek basıncın da etkili olacağını ve yakın dönemde geniş çaplı yağış beklenmediğini kaydetti.

Sıcak hava dalgasının etkisiyle Güneydoğu Anadolu’da termometrelerin 45 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.Sıcak hava dalgasının etkisiyle Güneydoğu Anadolu’da termometrelerin 45 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 45 DERECE AŞILACAK

Sıcak hava dalgası başta güney bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin kuzey kesimlerinde de etkisini gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıkacağını açıklayan Tek, ülkenin bu yıl henüz bu ölçekte bir sıcak hava dalgasıyla karşılaşmadığını söyledi.

Ağustosun son bölümünün sıcak hava dalgasının etkisi altında geçeceğini belirten Tek, eylül ayında da sıcak havanın devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Edirne, Kırklareli, Doğu Karadeniz ve Toroslar çevresindeki yerel yağışlar hafta sonuna doğru tamamen etkisini kaybediyor.Edirne, Kırklareli, Doğu Karadeniz ve Toroslar çevresindeki yerel yağışlar hafta sonuna doğru tamamen etkisini kaybediyor.

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA DOĞRU KESİLECEK

Bugün öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde hafif yağış geçişi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru yağmur görülecek. Akdeniz'de ise Toroslar çevresinde yerel yağışlar etkili olacak.

Tek, cuma gününden itibaren yağışların azalacağını, hafta sonuna doğru ise tamamen kesileceğini belirtti. Yağışlardan çok sıcak hava dalgasının etkisinin öne çıkacağını vurguladı.

Akdeniz’de 30-31 dereceye ulaşan deniz suyu sıcaklığı ve yükselen nem, Antalya, Mersin ve Hatay’da bunaltıcı havayı güçlendiriyor.Akdeniz’de 30-31 dereceye ulaşan deniz suyu sıcaklığı ve yükselen nem, Antalya, Mersin ve Hatay’da bunaltıcı havayı güçlendiriyor.

KIYI KENTLERDE NEM BUNALTICI HAVAYI ARTIRACAK

Sıcaklık artışına kıyı kentlerde yükselen nem de eşlik edecek. Tek, nem değerlerinin artmasıyla birlikte bu bölgelerde bunaltıcı havanın daha fazla hissedileceğini söyledi.

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının 30-31 dereceye yükseldiğini belirten Tek; Antalya, Mersin ve Hatay'da sıcaklık ile nemin birleşmesi sonucu yoğun terlemenin vatandaşlar üzerinde etkili olacağını açıkladı.

19 Ağustos bölge bölge hava durumu tablosu (Görsel: MGM)19 Ağustos bölge bölge hava durumu tablosu (Görsel: MGM)

19 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA: 33°C
ÇANAKKALE: 34°C
İSTANBUL: 31°C
KIRKLARELİ: 33°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ: 35°C
İZMİR: 34°C
MANİSA: 37°C
UŞAK: 30°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 35°C
ANTALYA: 33°C
BURDUR: 32°C
HATAY: 32°C
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 32°C
ESKİŞEHİR: 33°C
KONYA: 33°C
NİĞDE: 31°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 29°C
DÜZCE: 33°C
KASTAMONU: 31°C
ZONGULDAK: 28°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları dışında) ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA: 34°C
RİZE: 29°C
SAMSUN: 29°C
TRABZON: 28°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 27°C
KARS: 27°C
MALATYA: 33°C
VAN: 27°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 37°C
GAZİANTEP: 37°C
MARDİN: 34°C
ŞANLIURFA: 36°C

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