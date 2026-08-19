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Sapanca'da villada çatı yangını: Alevler bitişindeki evlere sıçramadan söndürüldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Sapanca'da villada çatı yangını: Alevler bitişindeki evlere sıçramadan söndürüldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı bir villanın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve tankerlerle alevlere müdahale edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmaların ardından yangın, bitişikte bulunan villalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Yanık Mahallesi Orta Sokak'ta C.K.'ya ait villada yangın meydana geldi. Yangının çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle başladığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve tanker sevk edildi.

İTFAİYE VE TANKERLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, villanın çatı katındaki alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşların koordineli çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sapanca'da villada çatı yangını: Alevler bitişindeki evlere sıçramadan söndürüldü - 1

ALEVLER BİTİŞİK VİLLALARA SIÇRAMADI

Söndürme çalışmaları sonucunda alevlerin çevrede bulunan bitişik villalara ulaşması engellendi.

Yangın, uzun süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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