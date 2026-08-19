Sapanca'da villada çatı yangını: Alevler bitişindeki evlere sıçramadan söndürüldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı bir villanın çatı katında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve tankerlerle alevlere müdahale edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmaların ardından yangın, bitişikte bulunan villalara sıçramadan kontrol altına alındı.