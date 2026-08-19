Ankara'da eğlence mekanlarına soruşturma! Gözaltı sayısı 24'e yükseldi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 18 Ağustos'ta 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, yabancı uyruklu kadınların iş vaadiyle kandırıldığı, zorla konsomasyona yönlendirildiği ve bazı kadınların fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli eğlence mekanlarına yönelik soruşturma başlattı. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplam 28 şüpheli belirlendi.

SORUŞTURMADA KRİTİK DELİLLER

Başsavcılığın açıklamasına göre; iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, ara yakalamalar ve alınan ifadeler sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar ve ailevi sorunlar nedeniyle Türkiye'ye yasal yollarla gelen yabancı uyruklu kadınları, normal işlerde çalışma vaadiyle kandırarak işe aldıkları belirlendi.

"ZOR DURUMLARINDAN FAYDALANDILAR"

Başsavcılık açıklamasında, kadınların daha sonra zor durumda olmalarından ve acziyetlerinden faydalanıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kadınların içinde bulundukları zor durumdan ve acziyetlerinden faydalanarak müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları..."

Açıklamada, bazı kadınların Türkiye'de kaçak durumda olduklarının bilinmesine rağmen çalıştırıldığı, kolluk operasyonları sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardım edildiği ve şüpheliler tarafından temin edilen adreslerde barınmalarının sağlandığı kaydedildi.

FUHUŞ İÇİN EV VE OTELLERE GÖNDERİLDİLER

Soruşturma kapsamında bazı kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderildiği ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 80. maddesinde düzenlenen insan ticareti, 79. maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve 227. maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarından işlem yapıldığını açıkladı.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2026'da 20 kişi gözaltına alınırken, ilgili iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Son gelişmeyle birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.