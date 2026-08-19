Sakarya'da SUV ile hafif ticari çarpıştı: 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde SUV ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Devrilen SUV'da sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi'nde H.S. (50) idaresindeki 54 HS 788 plakalı SUV tipi araç ile M.U. (46) idaresindeki 41 YK 599 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada iki sürücünün yanı sıra Y.Y. (25), M.Y. (2), A.I. (70), S.I. (72) ve S.S. (15) yaralandı.
DEVRİLEN SUV'DA 5 KİŞİ SIKIŞTI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın ardından devrilen SUV'da bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri, çalışma sonucu 5 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
BİR SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.