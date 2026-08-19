Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçen pazar günü akraba ziyaretinden dönen engelli çift Mehmet Ali ve Fatma Sevincik ile engelli çocukları İremsu Sevincik, takip edildikleri sırada tüfekle ateş açılan otomobilden indirilerek darbedildi; olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. Yol verme meselesi nedeniyle başlayan takibin saldırıya dönüşmesi büyük tepki çekerken, şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde olayın “yanlış anlaşılma” sonucu yaşandığını savunduğu öğrenildi.

Siverek-Viranşehir karayolunda yaşanan olayda dehşet anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. Akraba ziyaretinden dönen Sevincik ailesinin bulunduğu otomobil, iddiaya göre önce bir araç tarafından takip edildi. Takibe bir kamyonet ve başka bir otomobilin katılmasıyla ailenin peşindeki araç sayısı 3'e çıktı.

YOL İSTEDİLER, TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR!

Arkadan gelen aracın yol istediğini düşünen böbrek hastası ve engelli sürücü Mehmet Ali Sevincik, aracına yol verdi. Ancak takip sona ermedi. İddiaya göre şüpheliler, bir süre sonra Sevincik ailesinin bulunduğu otomobile tüfekle ateş açtı.

Silah sesleriyle paniğe kapılan Sevincik, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Ardından şüpheliler otomobilin önünü kesti.

ARAÇTAN İNDİRİP DARBEDİLDİLER!

Dehşet bununla da sınırlı kalmadı. Mehmet Ali Sevincik, eşi Fatma Sevincik ve engelli çocukları İremsu Sevincik araçtan indirildi. Aile, şüphelilerin saldırısına uğrayarak darbedildi.

Bir süre kendi aralarında konuşan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Korku dolu anların ardından aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile üyeleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mağdurların verdiği eşkaller doğrultusunda yürüttükleri çalışma sonucunda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, olayın "yanlış anlaşılma" nedeniyle meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.

AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Mağdur aile ise kimseyle husumetlerinin bulunmadığını belirterek olayın yol verme meselesinden kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti. Aile, şüphelilerin kendilerini başka kişilerle karıştırarak saldırdığını söyledi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.