Muğla'da rafting faciası! 14 yaşındaki çocuktan acı haber

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ailesiyle birlikte rafting yapan 14 yaşındaki çocuk, botun devrilmesinin ardından suya düştü. Taşların arasında sıkışan çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dalaman'ın Gürleyk Mahallesi'nde meydana geldi.

Tatil için ailesiyle birlikte bölgeye gelen 14 yaşındaki T.E.K., ailesinin de bulunduğu botla rafting yaptığı sırada botun devrilmesi sonucu suya düştü.

İddiaya göre, suya düşen çocuğun ayağı taşların arasına sıkıştı ve bir süre su altında kaldı.

Aynı botta bulunan aile bireyleri ile rafting firması görevlisinin müdahalesi sonucu sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dalaman Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatırken, çocuğun cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.