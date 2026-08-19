Adana'da kanlı kavga! Bir aile yok oldu: Baba oğul öldü anne yaralı

Bu sırada şüpheli M.N.A'nın yanındaki tabancayla ateş açması sonucu Aytekin Fil ve eşi N. Fil (48), yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.N.A. (46) ile Aytekin Fil (53), Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tartıştı.

Duruma müdahale eden Aytekin Fil'in oğlu Sinan Fil (30), 01 BT 263 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya çalışan M.N.A'yı yakalamak için şüphelinin kullandığı araca bindi.

Fotoğraf-AA

İhbar üzerine her iki olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE YARALI

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin Fil yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, anne N. Fil ise tedavi altına alındı.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, Sinan Fil'in öldüğünü tespit etti.

Olay yerlerinde delil toplama çalışması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.