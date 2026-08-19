Şanlıurfa'da acı olay! 3 kuzen kiraladıkları araçta can verdi

Birecik’ten kiraladıkları araçla Şanlıurfa merkeze gezmeye giden 3 kuzen, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Birecik ile Suruç ilçeleri arasında, Arat Dağı bölgesinde meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik'ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobille Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kuzenlerin bulunduğu otomobil, Arat Dağı bölgesinde Salih A. yönetimindeki 27 BDN 030 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.