İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kayalıklara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
İzmir’in Tire ilçesinde akşam saatlerinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün freninin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı, 71 yaşındaki Kerime Özen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Eğridere Mahallesi Pekmezdere mevkisinde meydana gelen kazada minibüs sürücüsü İbrahim A. ile 8 tarım işçisi yaralanırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Eğridere Mahallesi Pekmezdere mevkisinde meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki 35 ADZ 275 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüsün freninin tutmaması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıktığı ve yol kenarındaki kayalıklara çarptığı belirtildi.
Kazada sürücü İbrahim A. ile Kübra Ç., Fadime G., Sahibe K., Huriye E., Havva E., Fadime U., Kevser B. ve Kerime Özen olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.
9 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.
Yaralılardan 71 yaşındaki Kerime Özen, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.