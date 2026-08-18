İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kayalıklara çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Eğridere Mahallesi Pekmezdere mevkisinde meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki 35 ADZ 275 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüsün freninin tutmaması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıktığı ve yol kenarındaki kayalıklara çarptığı belirtildi.

Kazada sürücü İbrahim A. ile Kübra Ç., Fadime G., Sahibe K., Huriye E., Havva E., Fadime U., Kevser B. ve Kerime Özen olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.