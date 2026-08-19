Büyükçekmece'de zincirleme kaza! İETT otobüsüne çarpan otomobil savruldu: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de D-100 karayolu üzerinde seyreden otomobil, durak bölgesindeki İETT otobüsüne arkadan çarptıktan sonra başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken Edirne yönünde ulaşım bir süre aksadı.
İstanbul Büyükçekmece'de D-100 karayolu üzerinde saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen 34 PHJ 494 plakalı otomobil, durak bölgesinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile de çarparak durabildi.
OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 34 PHJ 494 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALI ARAÇTA SIKIŞTI
Araç içerisinde sıkışan ağır yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Üç yaralı daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
D-100'DE ULAŞIM AKSADI
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü'nden Edirne istikametine ulaşım bir süre aksadı.
Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.