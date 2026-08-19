Büyükçekmece'de zincirleme kaza! İETT otobüsüne çarpan otomobil savruldu: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 karayolu üzerinde seyreden otomobil, durak bölgesindeki İETT otobüsüne arkadan çarptıktan sonra başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken Edirne yönünde ulaşım bir süre aksadı.