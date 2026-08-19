Diyarbakır’da çatı katında yangın paniği
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıdaki güneş panelleri ve istiflenen odunlar zarar gördü.
Yangın, Yenişehir ilçesi Kooperatif Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi üzerindeki 7 katlı Villa Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, çatı katında bulunan güneş panelleri ile istiflenen odunlarda hasar meydana geldi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.