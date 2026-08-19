Diyarbakır’da çatı katında yangın paniği

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıdaki güneş panelleri ve istiflenen odunlar zarar gördü.