Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 38 şüpheli yakalandı

Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 38'i yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon liralık para transferi yapıldığı tespit edildi.

Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 38'i yakalandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti.

Manisa merkezli Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ADRESLERDE SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 5 kartuş ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ile çok sayıda dizüstü bilgisayar, tablet, bilgisayar kasası ve cep telefonu bulundu.

67 KİŞİNİN MASAK VERİLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında müştekiler C.E.A., M.S. ve B.H.'ye ait olduğu belirtilen ancak başkaları tarafından kullanılan hesaplara yüklü miktarda para gönderildiği ve bu paraların çekildiği tespit edildi.

Hesaplar arasında para trafiği bulunduğu belirlenen 67 kişinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelemeye alındı.

300 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Detaylı incelemede, şüpheli olarak tespit edilen 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon lira tutarında para transferi yapıldığı belirlendi. Söz konusu paraların Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.