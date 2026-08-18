Konya modeli belediyecilikte emek, üretim ve kadın gücü buluşuyor

Başkan Altay, KOMEK'in Konya'nın en önemli markalarından birisi olduğunun altını çizerek, "Özellikle kadınlarımıza meslek edindirme ile ilgili çalışmalar, kurslar yürütüyoruz. Sonrasında ise KOMEK Kooperatifi adı altında ilçelerimizde ve merkezde bulunan atölyelerimizde üretimler gerçekleştiriyoruz. Şu anda merkezde ve merkez dışında çanta, giyim, oyuncak üretimi yapan 15; toplamda 25 atölyemizde binden fazla hanım kardeşimiz çalışıyor" diye konuştu.

"HANIMLAR ÜLKEMİZİN ÜRETEN YÜZÜ OLARAK ÜRETMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Halıdan oyuncağa, çantadan yöresel ürünlere kadar birçok yelpazede üretim gerçekleştirildiğini belirten Başkan Altay, "Hanım kardeşlerimiz, özellikle oyuncak ve çanta yapma konusunda artık neredeyse ihtisaslaştılar. Ayrıca KOSKİ'nin yazlık ve kışlık kıyafetlerini bu atölyelerde üretiyoruz. Hem belediyemizin ihtiyacı hem belediyemizin dışında AFAD'ın, ihracat yapan firmaların, Türk Hava Yolları gibi önemli kurumların ihtiyaçlarını da bu atölyelerde üretiyoruz. Hanım kardeşlerimiz hem burada aile bütçelerine ciddi bir katkı sağlıyorlar hem de ülkemizin üreten yüzü olarak üretmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.