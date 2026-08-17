Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan 4 katlı bina bir anda çöktü: Caddeyi toz bulutu kapladı, vatandaşların panik anları kamerada
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başlatılan 4 katlı bina, çalışma sırasında aniden çöktü. Cadde toz bulutuyla kaplanırken vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarına başlanan 4 katlı bina, çalışma sırasında aniden çöktü. Binanın çökmesiyle caddeyi toz bulutu kaplarken vatandaşlar panikle çevreye kaçıştı.
Olay, dün Zeytinburnu'nun Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi.
BİNA BOŞALTILDIKTAN SONRA YIKIM BAŞLADI
Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda sokakta bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.
Proje kapsamında bina boşaltıldıktan sonra yıkım çalışmalarına başlandı.