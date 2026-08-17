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Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan 4 katlı bina bir anda çöktü: Caddeyi toz bulutu kapladı, vatandaşların panik anları kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan 4 katlı bina bir anda çöktü: Caddeyi toz bulutu kapladı, vatandaşların panik anları kamerada

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başlatılan 4 katlı bina, çalışma sırasında aniden çöktü. Cadde toz bulutuyla kaplanırken vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarına başlanan 4 katlı bina, çalışma sırasında aniden çöktü. Binanın çökmesiyle caddeyi toz bulutu kaplarken vatandaşlar panikle çevreye kaçıştı.

Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan 4 katlı bina bir anda çöktü: Caddeyi toz bulutu kapladı, vatandaşların panik anları kamerada - 1

Olay, dün Zeytinburnu'nun Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan 4 katlı bina bir anda çöktü: Caddeyi toz bulutu kapladı, vatandaşların panik anları kamerada - 2

BİNA BOŞALTILDIKTAN SONRA YIKIM BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda sokakta bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.

Proje kapsamında bina boşaltıldıktan sonra yıkım çalışmalarına başlandı.

Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan 4 katlı bina bir anda çöktü: Caddeyi toz bulutu kapladı, vatandaşların panik anları kamerada - 3

BETON KESME MAKİNESİYLE VURULAN DARBENİN ARDINDAN ÇÖKTÜ

Çalışma sırasında beton kesme makinesiyle vurulan bir darbenin ardından bina aniden çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte cadde toz bulutuyla kaplandı.

Zeytinburnu'nda yıkımı yapılan 4 katlı bina bir anda çöktü: Caddeyi toz bulutu kapladı, vatandaşların panik anları kamerada - 4

PANİK ANLARI KAMERADA

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar panikle çevreye kaçıştı. Yaşananlar, caddede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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