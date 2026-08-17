CANLI YAYIN

Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira

Ordu'da hasat edilen fındıkları kabuğundan ayırmak için çalışan patozcuların yaklaşık 50 günlük zorlu mesaisi başladı. Günde yaklaşık 20 saat çalışan patozcuların saatlik ücreti 6 bin lira olarak belirlendi.

Ordu'da hasat edilen fındıkları kabuğundan ayırmak için zorlu mesailerine başlayan patozcular, yaklaşık 50 gün boyunca çalışacakları sezonda saatlik 6 bin lira ücret alıyor.

Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira - 1

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın hasadına sahil kesimlerinde resmi olarak 10 Ağustos'ta başlandı.

Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira - 2

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da üreticiler, hasat ettikleri fındıkları harmana getirerek kurutuyor. Fındıkları kabuğundan ayırmak için kullanılan patozların mesaisi de yoğunlaştı.

Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira - 3

ZORLU ŞARTLARDA 50 GÜNLÜK MESAİ

Gece gündüz zorlu şartlarda çalışan patozcular, her yıl ortalama 50 gün boyunca iş yoğunluğuna göre günde yaklaşık 20 saat mesai yapıyor. Patozcular, sezonun geri kalanında ise farklı işlerle uğraşıyor.

Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira - 4

Güneşli havada ve yoğun tozun içinde çalışan patozcular, geçen yıl 4 bin 500 lira olan saatlik çalışma ücretini bu yıl 6 bin lira olarak belirledi.

Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira - 5

"EVE GİTMEDEN MAKİNENİN BAŞINDAYIZ"

Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, "2026 yılı fındık sezonumuz başladı, işlerimiz çok yoğun. Harmanlar güzel, Allah'a çok şükür fındık bu sene bol. Zorlu, 7 gün 24 saat çalışıp hizmet vermeye çalışıyoruz.

Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira - 6

Bu sene Ordu çevresinde patoz saati 6 bin lira. Mazot fiyatları biraz daha düşük olsa memnun olurduk ama buna da şükür. Eve gitmeden gece-gündüz makinenin başındayız. Bu iş bizde dededen bu yana devam ediyor.

Biz sezonumuzda sahil kesim bitince yükseklere çıkıyoruz, toplamda da 45-55 gün boyunca hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira - 7

"ALLAH NE VERDİYSE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ağabeyinin hasadı tamamlanan fındığını patozdan geçirmeye başladıklarını söyleyen Ümit Demirel, "Allah ne verdiyse şükürler olsun. Hasat güzel gidiyor, Allah güle güle ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda iki TIR arasında sıkışan sürücü öldü
Sonraki Haber
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda iki TIR arasında sıkışan sürücü öldü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın