Ordu'da patozcuların 50 günlük zorlu mesaisi başladı: Gece gündüz makine başında çalışmanın saatlik ücreti 6 bin lira
Ordu'da hasat edilen fındıkları kabuğundan ayırmak için çalışan patozcuların yaklaşık 50 günlük zorlu mesaisi başladı. Günde yaklaşık 20 saat çalışan patozcuların saatlik ücreti 6 bin lira olarak belirlendi.
Ordu'da hasat edilen fındıkları kabuğundan ayırmak için zorlu mesailerine başlayan patozcular, yaklaşık 50 gün boyunca çalışacakları sezonda saatlik 6 bin lira ücret alıyor.
Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın hasadına sahil kesimlerinde resmi olarak 10 Ağustos'ta başlandı.
Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da üreticiler, hasat ettikleri fındıkları harmana getirerek kurutuyor. Fındıkları kabuğundan ayırmak için kullanılan patozların mesaisi de yoğunlaştı.