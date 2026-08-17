Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Niğde'de aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, Selçuk Mahallesi'nde korku dolu anlara neden oldu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan dev iğde ağacı kökünden sökülerek park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk Mahallesi Zümrüt Sokak'ta meydana geldi.
Sağanak yağış ve şiddetli rüzgârın ardından bir apartmanın önünde bulunan iğde ağacı kökünden sökülerek park hâlindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.