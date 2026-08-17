Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

Niğde'de aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, Selçuk Mahallesi'nde korku dolu anlara neden oldu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan dev iğde ağacı kökünden sökülerek park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.