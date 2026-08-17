Yeniköy sahilde korkutan görüntü! Mühimmat bulundu
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Arnavutköy'deki Yeniköy Sahili'nde manzarayı görenler tedirgin oldu. Sahilde mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'deki Yeniköy Sahili'nde denize giren vatandaşlar, sahilde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim buldu.
Vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, bölgeyi şeritle kapatarak inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından mühimmatı incelemek üzere merkeze götürdü.