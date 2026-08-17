Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti! 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasının ardından av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.S. (40), 63 ADP 423 plakalı araçla Siverek istikametine seyir halindeyken başka bir araçta bulunan kişilerle yol verme nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın ardından, 63 AGS 295 plakalı araçtan seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
Şüpheli araç, Karakeçi Mahallesi Keskin Sokak'ta durduruldu. Araçta bulunan İ.C. (26) gözaltına alındı. İ.C. ile birlikte araçta bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.