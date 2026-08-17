Sahte MİT’çilerin oyunu bozuldu! “Cinayeti çözeriz” vaadiyle dolandırdılar

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp "Cinayet dosyasını çözeriz" vaadiyle vatandaşları dolandıran sahte ajanlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla, özellikle bakan ve bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi vererek mağdur ve müştekileri dolandırdıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müşteki ve mağdurların adli sorunlarını, özellikle bir cinayet vakasını çözme vaadinde bulunarak dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.