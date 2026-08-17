Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması! Yolda çatlaklar oluştu
İstanbul Sultangazi’de bir site inşaatı alanında meydana gelen toprak kayması sonrası yol kısmında çatlaklar oluştu. Ekiplerin incelemelerinin ardından güvenlik gerekçesiyle sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde site inşaatı alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki yolda çatlaklar oluştu. Güvenlik tedbirleri kapsamında sokak geçici olarak kapatıldı.
Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta bulunan ve site inşaatı olduğu öğrenilen alanda henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı. Kaymanın ardından inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda kısmi çatlaklar meydana geldi.
EKİPLER İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar, olası risklere karşı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.