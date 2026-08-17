Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması! Yolda çatlaklar oluştu

Uğur Mumcu Mahallesi 2275. Sokak'ta bulunan ve site inşaatı olduğu öğrenilen alanda henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı. Kaymanın ardından inşaatın bulunduğu sokaktaki yolda kısmi çatlaklar meydana geldi.

Foto: DHA

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Çatlakların oluştuğu sokağa giriş ve çıkışlar, olası risklere karşı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.