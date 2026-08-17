Kayseri Stadyumu çevresinde arı paniği! Güvenli bölgeye taşındılar
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Kayserispor ile Sivasspor karşılaşması öncesinde stadyum çevresinde arı paniği yaşandı. Oğul veren arılar, koruyucu kıyafet giyen bir polis memuru tarafından zarar verilmeden toplanarak güvenli bölgeye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kayserispor ile Sivasspor arasında bugün saat 19.00'da oynanan karşılaşma öncesinde stadyum yakınlarında arı paniği yaşandı. Stadyum çevresindeki bir noktada arıların oğul verdiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen bir polis memuru, koruyucu kıyafet giyerek arıları oğul verdikleri yerden zarar vermeden aldı.
Bir kutuya konulan arılar, stadyum çevresinden uzaklaştırılarak güvenli bir bölgeye götürüldü.