Kayseri Stadyumu çevresinde arı paniği! Güvenli bölgeye taşındılar

Kayserispor ile Sivasspor karşılaşması öncesinde stadyum çevresinde arı paniği yaşandı. Oğul veren arılar, koruyucu kıyafet giyen bir polis memuru tarafından zarar verilmeden toplanarak güvenli bölgeye götürüldü.