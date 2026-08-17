AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta kaza geçirdi!

Fotoğraf-İHA

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden AK Parti Kocaeli eski Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ün cenaze törenine katılmak için Ankara'dan Kocaeli'ye doğru yola çıkan AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette seyreden başka bir otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve koruması hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.