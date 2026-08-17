Malatya'da şiddetli fırtına! Camlar patladı ağaçlar devrildi

Malatya'da aniden bastıran sağanak, şiddetli rüzgarla birlikte faciaya neden oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrildi ve bazı iş yerlerinin camları kırıldı.