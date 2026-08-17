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Malatya'da şiddetli fırtına! Camlar patladı ağaçlar devrildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Malatya'da şiddetli fırtına! Camlar patladı ağaçlar devrildi

Malatya'da aniden bastıran sağanak, şiddetli rüzgarla birlikte faciaya neden oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrildi ve bazı iş yerlerinin camları kırıldı.

Kent merkezinde saat 16.30 sıralarında etkisini artıran sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Bazı iş yerlerinde ise camlar kırılarak maddi hasar meydana geldi.

İstasyon Caddesi'nde bulunan bir eczanenin camları da fırtınanın etkisiyle kırılarak tuzla buz oldu.

Olaylarda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çeşitli noktalarda maddi hasar oluştu.

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