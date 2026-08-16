Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşini ve kayınvalidesini bıçakla ağır yaralayan Mustafa E. isimli şahıs, olayın ardından bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Dehşet anlarını sosyal medya hesabından canlı yayınlayan şahıs, jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından gözaltına alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa E. isimli şahıs, evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaraladı. Şahıs, daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre yakınındaki 5 katlı bir binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, şahsın bulunduğu binada geniş güvenlik önlemleri alırken yaklaşık 4 saat boyunca şahsı ikna etmek için çalışma yürüttü. Yapılan görüşmeler sonucunda şahıs binadan indirilerek gözaltına alındı. Olayda bıçakla yaralanan kadınlar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.