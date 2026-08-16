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Yıldırım isabet etmişti! Balıkesir'deki yangın kontrol altında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıldırım isabet etmişti! Balıkesir'deki yangın kontrol altında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde korku dolu anlara neden olan orman yangını, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kontrol altına alındı. Narlı Mahallesi yakınlarında yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BALIKESİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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