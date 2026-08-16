Yıldırım isabet etmişti! Balıkesir'deki yangın kontrol altında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde korku dolu anlara neden olan orman yangını, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kontrol altına alındı. Narlı Mahallesi yakınlarında yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.