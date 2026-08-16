Yıldırım isabet etmişti! Balıkesir'deki yangın kontrol altında
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde korku dolu anlara neden olan orman yangını, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kontrol altına alındı. Narlı Mahallesi yakınlarında yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU
Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.