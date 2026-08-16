Trafikte skandal! Manisa'da araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı

Manisa’da trafikte tepki çeken görüntüler gündem oldu. 8 Ağustos 2026 tarihinde bir araçta yolcu olarak bulunan kadının sunroof üzerinden aracın üzerine çıkarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kadın ve araç sürücüsü gözaltına alındı.