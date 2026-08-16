CANLI YAYIN

Trafikte skandal! Manisa'da araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trafikte skandal! Manisa'da araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı

Manisa’da trafikte tepki çeken görüntüler gündem oldu. 8 Ağustos 2026 tarihinde bir araçta yolcu olarak bulunan kadının sunroof üzerinden aracın üzerine çıkarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kadın ve araç sürücüsü gözaltına alındı.

Salihli ilçesinde trafikteki görüntüler sosyal medyada kısa sürede tepkilere neden oldu.

Trafikte skandal! Manisa'da araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı - 1

SÜRÜCÜ VE KADIN GÖZALTINDA

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, araçta bulunan kadın ile sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Önceki Haber
Yıldırım isabet etmişti! Balıkesir'deki yangın kontrol altında
Yıldırım isabet etmişti! Balıkesir'deki yangın kontrol altında
"Kadir Komiser" tuzağı! Hayatının şokunu yaşadı milyonlar kaptırdı
Sonraki Haber
"Kadir Komiser" tuzağı! Hayatının şokunu yaşadı milyonlar kaptırdı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın