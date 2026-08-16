Trafikte skandal! Manisa'da araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
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Manisa’da trafikte tepki çeken görüntüler gündem oldu. 8 Ağustos 2026 tarihinde bir araçta yolcu olarak bulunan kadının sunroof üzerinden aracın üzerine çıkarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kadın ve araç sürücüsü gözaltına alındı.
Salihli ilçesinde trafikteki görüntüler sosyal medyada kısa sürede tepkilere neden oldu.
SÜRÜCÜ VE KADIN GÖZALTINDA
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, araçta bulunan kadın ile sürücü gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.