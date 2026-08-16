"Kadir Komiser" tuzağı! Hayatının şokunu yaşadı milyonlar kaptırdı

Eskişehir’de yaşayan Suna Sakarya, kendisini telefonda “Kadir Komiser” olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Ev sahibi olabilmek için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptıran Sakarya, yaşadığı psikolojik baskıyı anlattı. Hasta yeğeninden gelecek haberi beklediği sırada telefonunun çaldığını belirten Sakarya, paniğe kapılarak aramayı yanıtladığını söyledi. Dolandırıcıların kendisini sabaha kadar telefonda tuttuklarını ifade eden Sakarya, “Beni sabaha kadar uyutmadılar, cenazeme bile gitmeme izin vermediler” sözleriyle yaşadığı korku dolu saatleri aktardı.

Tepebaşı ilçesi Londra Sokak'taki ikametinde yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan şahıslar, ellerinde üzerinde başka bir fotoğraf bulunan T.C. kimlik kartının olduğunu ve adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia etti. "OPERASYON YAPIYORUZ" YALANIYLA 2,5 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR Telefondaki şahısların 'operasyon yapıyoruz' yalanına inanan Sakarya, saatlerce telefon hattı açık tutularak baskı altında bırakıldı. Sabaha karşı saat 04.30 sıralarında eve gelen 20 yaşlarındaki şüpheliye 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyalarını teslim eden yaşlı kadın, dolandırıcıların bu kez de 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyon liraya sattırmaya çalışması üzerine durumdan şüphelendi.

BİRİKİMLERİ YOK OLDU Oğlunun ve kendisinin tutuklanacağı tehditleri üzerine dolandırıldığını anlayarak karakola başvuran Sakarya'nın birikimleri yok olurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. "HASTA YAKINIMDAN HABER BEKLERKEN TUZAĞA DÜŞTÜM"



Normal şartlarda tanımadığı numaraları asla açmadığını belirten Suna Sakarya, olayın yaşandığı gün ailesiyle birlikte ağır hasta olan yeğeninden haber beklediklerini söyledi. Sakarya, "O gün teyzemin oğlu çok ağır hastaydı, ölüm döşeyindeydi. Oğlumun yanında telefon olmadığı için arayanın akrabalardan biri olabileceğini düşünerek telefonu açtım. Arayan kişi kendisini Tepebaşı'ndan polis olarak tanıttı ve WhatsApp mesajlarıma bakmamı istedi. WhatsApp'a girdiğimde, üzerinde başka birinin fotoğrafı bulunan kendi nüfus cüzdanımı gördüm. Telefondaki şahıs, bu sahte kimlikle internet üzerinden ve kuyumcudan yüksek meblağlı işlemler yapıldığını, tüm suçun benim üzerime kalacağını söyledi" dedi.





"SABAHA KADAR UYUTMADILAR, CENAZEME BİLE GİTMEMİ ENGELLEDİLER"



Dolandırıcıların kendisini saatlerce yoğun bir psikolojik baskı altında tuttuğunu vurgulayan Sakarya, "Kapılarımı kilitlememi, kimseyle konuşmamamı ve telefonu kesinlikle kapatmamamı söylediler. Evdeki altınların suça konu olacağını ve incelemeye alınacağını belirttiler. Altınları bir tepsiye koyup fotoğrafını çektirip attırdılar. Beni sabaha kadar hiç uyutmadılar. Lavaboya gitmem bile onların iznine bağlıydı. O esnada teyzemin oğlunun vefat ettiği haberi geldi. Kızı aradığında beni sıkıştırıp konuşmayı hemen sonlandırmamı, cenazeye gidemeyeceğimi söylememi istediler. Ben de çaresiz kalıp rahatsız olduğumu bahane ederek gelemeyeceğimi söyledim. Sabah saat 04.30 civarında kapıya 20-22 yaşlarında bir genç geldi. Telefondaki talimat üzerine 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın, iki yarım, dördü gram altın ve ziynet eşyalarımı o gence teslim ettim" ifadelerini kullandı.