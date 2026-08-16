Kınalıada'da tekne arızası: 2 kişi için ekipler harekete geçti
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekneye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İçinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı.
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı. Teknede 2 kişi bulunuyordu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 10 metre boyundaki tekneye ekiplerin müdahale ettiğini bildirdi.
MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre tekne, Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Ekipler, içinde 2 kişi bulunan tekne için kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
KEGM-4 BOTU DEVREYE GİRDİ
Çalışmada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu görev aldı.
Kurumun açıklamasında, "Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı." ifadesine yer verildi.
KALAMIŞ MARİNA'DA EMNİYETE ALINDI
Arızalanan tekne, kurtarma botu tarafından yedeklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, teknenin Kalamış Marina'da emniyete alındığını bildirdi.