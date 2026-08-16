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Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın paniği!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın paniği!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ PROF. DR. MURAT DİLMENER HASTANESİ'NİN BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

Yeşilköy Caddesi'ndeki hastanenin bahçesinde yer alan plastik atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atıkların yanında bulunan otluk alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar çevredekilerin cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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