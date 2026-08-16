Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın paniği!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ile alevler söndürüldü.