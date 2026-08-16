Arnavutköy'de yürek sızlatan anlar: Atı dakikalarca dövdü

İstanbul Arnavutköy'de yürekleri daülayan bir olay yaşandı. Bir şahsın dakikalarca ata vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Atın inleme seslerini duyan vatandaşlar duruma tepki göstererek müdahale ederken, şahıs atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.