MGM peş peşe uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor, pazar günü sağanak birçok bölgede etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cumartesi günü için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Ardahan, Bayburt, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’ın bazı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı bulunurken denizlerde de fırtına riski sürüyor. İstanbul Valiliği de kentte rüzgarın yer yer 70 kilometre/saate ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Türkiye'de hafta sonu hava koşulları bölgelere göre belirgin şekilde değişiyor. MGM'nin son tahminlerine göre 15 Ağustos'ta İç Ege'den Doğu Karadeniz'e kadar geniş bir alanda sağanak görülürken bazı illerde yağış kuvvetli olacak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise rüzgar kısa süreli fırtına seviyesine çıkabilecek. 16 Ağustos Pazar günü yağışlı alan doğu ve iç kesimlerde genişlerken sıcaklıklar kuzey, iç ve batıda gerileyecek.
SAĞANAK GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Antalya ve Kayseri'nin doğusu, Malatya'nın batısı da yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.
Yağışların her noktada aynı şiddette olması beklenmiyor. Ardahan çevreleri ve Bayburt'un doğusu ile Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın batısında sağanakların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞTA SEL VE DOLU RİSKİ
MGM, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınının yanı sıra yıldırım, heyelan ve yerel dolu riskine karşı uyarıda bulundu. Yağış sırasında rüzgarın da kuvvetlenebilmesi günlük ulaşım ve açık hava planlarını etkileyebilir.
Özellikle kuvvetli yağış uyarısı bulunan noktalarda kısa sürede düşen yüksek miktardaki yağış nedeniyle düşük kotlu alanlarda su birikmesi yaşanabilir. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalma ve kayganlaşan yolları da dikkate alması gerekiyor.