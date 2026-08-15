Türkiye'de hafta sonu hava koşulları bölgelere göre belirgin şekilde değişiyor. MGM'nin son tahminlerine göre 15 Ağustos'ta İç Ege'den Doğu Karadeniz'e kadar geniş bir alanda sağanak görülürken bazı illerde yağış kuvvetli olacak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise rüzgar kısa süreli fırtına seviyesine çıkabilecek. 16 Ağustos Pazar günü yağışlı alan doğu ve iç kesimlerde genişlerken sıcaklıklar kuzey, iç ve batıda gerileyecek.

15 Ağustos hava durumu tahminlerinde Türkiye’nin birçok noktasında gök gürültülü sağanak öne çıkarken bazı bölgelerde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

SAĞANAK GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Antalya ve Kayseri'nin doğusu, Malatya'nın batısı da yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.

Yağışların her noktada aynı şiddette olması beklenmiyor. Ardahan çevreleri ve Bayburt'un doğusu ile Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın batısında sağanakların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.