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MGM peş peşe uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor, pazar günü sağanak birçok bölgede etkili olacak

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MGM peş peşe uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor, pazar günü sağanak birçok bölgede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cumartesi günü için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Ardahan, Bayburt, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’ın bazı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı bulunurken denizlerde de fırtına riski sürüyor. İstanbul Valiliği de kentte rüzgarın yer yer 70 kilometre/saate ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'de hafta sonu hava koşulları bölgelere göre belirgin şekilde değişiyor. MGM'nin son tahminlerine göre 15 Ağustos'ta İç Ege'den Doğu Karadeniz'e kadar geniş bir alanda sağanak görülürken bazı illerde yağış kuvvetli olacak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise rüzgar kısa süreli fırtına seviyesine çıkabilecek. 16 Ağustos Pazar günü yağışlı alan doğu ve iç kesimlerde genişlerken sıcaklıklar kuzey, iç ve batıda gerileyecek.

15 Ağustos hava durumu tahminlerinde Türkiye’nin birçok noktasında gök gürültülü sağanak öne çıkarken bazı bölgelerde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)15 Ağustos hava durumu tahminlerinde Türkiye’nin birçok noktasında gök gürültülü sağanak öne çıkarken bazı bölgelerde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

SAĞANAK GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Antalya ve Kayseri'nin doğusu, Malatya'nın batısı da yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.

Yağışların her noktada aynı şiddette olması beklenmiyor. Ardahan çevreleri ve Bayburt'un doğusu ile Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın batısında sağanakların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.

MGM’nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı bölgelerde ani su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuz hava olaylarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.MGM’nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı bölgelerde ani su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuz hava olaylarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞTA SEL VE DOLU RİSKİ

MGM, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınının yanı sıra yıldırım, heyelan ve yerel dolu riskine karşı uyarıda bulundu. Yağış sırasında rüzgarın da kuvvetlenebilmesi günlük ulaşım ve açık hava planlarını etkileyebilir.

Özellikle kuvvetli yağış uyarısı bulunan noktalarda kısa sürede düşen yüksek miktardaki yağış nedeniyle düşük kotlu alanlarda su birikmesi yaşanabilir. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalma ve kayganlaşan yolları da dikkate alması gerekiyor.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji, hava koşullarının oluşturabileceği riskler nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa’yı sarı kodla uyardı. (Görsel: MGM)4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji, hava koşullarının oluşturabileceği riskler nedeniyle Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa’yı sarı kodla uyardı. (Görsel: MGM)

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

Sarı kod, hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaşabileceğini gösteriyor. Bu illerde yaşayanların ve yolculuk planlayanların MGM tarafından yapılan güncel uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

Marmara’dan Doğu Anadolu’nun güneydoğusuna uzanan bazı kesimlerde kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönüşerek saatte 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.Marmara’dan Doğu Anadolu’nun güneydoğusuna uzanan bazı kesimlerde kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönüşerek saatte 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

RÜZGAR 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİR

Rüzgarın Türkiye genelinde ağırlıklı olarak kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın kuvveti artacak.

Bu bölgelerde hızın 40-60 kilometre/saat seviyesine ulaşması, kısa süreli fırtınalarda ise 60-80 kilometre/saate kadar çıkması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi riskleri artırabilir. Özellikle açık alanlarda ve kıyı kesimlerinde gün içindeki planların hava koşullarına göre yapılması gerekiyor.

Üç büyükşehirde hafta sonu yağışsız hava öne çıkarken İstanbul ve İzmir’de kuvvetli rüzgarın günlük planlar üzerinde etkili olması bekleniyor.Üç büyükşehirde hafta sonu yağışsız hava öne çıkarken İstanbul ve İzmir’de kuvvetli rüzgarın günlük planlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AA'ya göre MGM Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmediğini, üç büyükşehirde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını bildirdi. İstanbul'da cumartesi ve pazar günü kuvvetli rüzgar beklenirken sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir'de de hafta sonu yağış tahmin edilmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı kentte rüzgarın yer yer kuvvetlenmesi, sıcaklıkların ise 34-35 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da cumartesi ve pazar günü yağış beklenmezken sıcaklıkların 29-30 derece civarında olması tahmin ediliyor. Başkentte pazartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak beklenirken sıcaklığın yaklaşık 30 derece seviyesinde seyretmesi öngörülüyor.

İstanbul için yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında hızın yer yer saatte 70 kilometreye çıkabileceği belirtilirken ulaşım ve açık alanlarda oluşabilecek risklere dikkat çekildi.İstanbul için yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında hızın yer yer saatte 70 kilometreye çıkabileceği belirtilirken ulaşım ve açık alanlarda oluşabilecek risklere dikkat çekildi.

İSTANBUL'DA RÜZGAR 70 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

İstanbul Valiliği, kentte kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yer yer 70 kilometre/saate ulaşarak kısa süreli fırtınaya dönüşebileceğini bildirdi. Vatandaşlardan orman yangını riskine karşı dikkatli olunması; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması istendi.

Marmara ile Ege Denizi’nde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarın deniz ulaşımı ve kıyı faaliyetlerinde aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.Marmara ile Ege Denizi’nde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarın deniz ulaşımı ve kıyı faaliyetlerinde aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

MARMARA VE EGE DENİZİNDE FIRTINA SÜRÜYOR

MGM'nin denizler için yayımladığı uyarıya göre Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın 50-75 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın 15 Ağustos Cumartesi akşamından sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Orta ve Kuzey Ege'de de günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Etkinin cumartesi akşam saatlerinden sonra azalması tahmin ediliyor.

Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların gerilemesiyle hafta sonu daha serin hava koşullarının hissedilmesi bekleniyor.Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların gerilemesiyle hafta sonu daha serin hava koşullarının hissedilmesi bekleniyor.

SICAKLIK KUZEY, İÇ VE BATIDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyrederken güney kesimlerde normallerin üzerinde kalıyor.

MGM tahminlerine göre kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar düşecek. Bu nedenle özellikle iç kesimlerde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

16 Ağustos Pazar günü sağanak yağışların özellikle iç ve doğu bölgelerde yoğunlaşması, batı kesimlerde ise daha sakin bir hava tablosunun öne çıkması bekleniyor.16 Ağustos Pazar günü sağanak yağışların özellikle iç ve doğu bölgelerde yoğunlaşması, batı kesimlerde ise daha sakin bir hava tablosunun öne çıkması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

16 Ağustos 2026 Pazar günü Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in iç ve doğu bölümlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara ve Ege'nin büyük bölümünde ise yağışın daha sınırlı kalması ve parçalı bulutlu havanın öne çıkması tahmin ediliyor.

Pazar günü en yüksek sıcaklıkların batı ve kuzey kesimlerde genel olarak 27-31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 32-36 dereceye ulaşması öngörülüyor.

15 Ağustos bölge bölge hava durumu detayları (Görsel: MGM)15 Ağustos bölge bölge hava durumu detayları (Görsel: MGM)

15 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA30°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ28°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ34°C
Az bulutlu , zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK29°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NİĞDE29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçecek.
BOLU27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DÜZCE28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN30°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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