Küçükçekmece’de bir restorana motosiklet kaskıyla gelen silahlı şüpheli, önce bir müşteriyi ardından iş yeri sahibini yaralayıp motosikletle kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Altın Sokak'taki 2 katlı restoranda silahlı saldırı gerçekleşti. Motosiklet kaskıyla restorana gelen şüpheli üst kata çıkmasının ardından bir müşteriyi silahla yaraladı.

İŞ YERİ SAHİBİ DE YARALANDI

Silah seslerini duyan iş yeri sahibi Cumali K. üst kata çıkmaya çalıştı. Şüpheli, Cumali K.'yı da silahla yaraladı.

Saldırının ardından restorandan çıkan şüpheli, geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaynakta yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri restoran ve çevresinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.