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Bursa'da iki aile arasında çıkan kavga kameraya yansıdı: Bıçak ve darp sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Bursa'da iki aile arasında çıkan kavga kameraya yansıdı: Bıçak ve darp sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla, 5'i darp sonucu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde meydana geldi. İki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bursa'da iki aile arasında çıkan kavga kameraya yansıdı: Bıçak ve darp sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı - 1

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında bulunan bıçakla karşı tarafa saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Bursa'da iki aile arasında çıkan kavga kameraya yansıdı: Bıçak ve darp sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı - 2

1 KİŞİ BIÇAKLA, 5 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI

Kavgada 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan diğer şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da iki aile arasında çıkan kavga kameraya yansıdı: Bıçak ve darp sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı - 3

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

İki aile arasında yaşanan kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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