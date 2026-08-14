Bursa'da iki aile arasında çıkan kavga kameraya yansıdı: Bıçak ve darp sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.