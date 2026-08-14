Bursa'da iki aile arasında çıkan kavga kameraya yansıdı: Bıçak ve darp sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i bıçakla, 5'i darp sonucu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde meydana geldi. İki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında bulunan bıçakla karşı tarafa saldırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
1 KİŞİ BIÇAKLA, 5 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI
Kavgada 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kavgaya karışan diğer şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
İki aile arasında yaşanan kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.