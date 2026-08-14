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Nevşehir’de FETÖ firarisi Fatma Aşık Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nevşehir’de FETÖ firarisi Fatma Aşık Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Nevşehir’de hakkında 2016 yılından bu yana FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Fatma Aşık, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Aşık, bugün (14 Ağustos) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/121 Esas sayılı dosyasında, hakkında 5 Ekim 2016 tarihinden bu yana FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

TUTUKLANDI

Aşık, 14 Ağustos 2026 tarihinde yapılan sorgusunun ardından tutuklandı.

Hakkındaki iddianamede, Fatma Aşık'ın Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı olduğu yönünde bilgiler yer alıyor. Aşık'ın yargılaması ise devam ediyor.

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