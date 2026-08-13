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Konya'da 10 yıllık firari FETÖ şüphelisi evde yakalandı

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Konya'da 10 yıllık firari FETÖ şüphelisi evde yakalandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen ve 10 yıldır firari olarak aranan B.Ç., Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve 10 yıldır firari olarak aranan B.Ç'nin (50) yakalanması için çalışma yürüttü.

KONYA'DA 10 YILDIR ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

EVDE YAKALANDI
Polis, yaklaşık bir ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'nde bir evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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