Silivri'de yangın! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

İstanbul Silivri'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale edilirken, tedbir amacıyla bazı evler tahliye edildi.