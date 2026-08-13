Bartın'da emekli lise müdürü korkunç şekilde can verdi

Bartın'da emekli lise müdürü Hüseyin Arslan, tarladan evine dönerken kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 74 AD 331 plakalı traktörüyle tarladan evine dönen Arslan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arslan'ın cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzun yıllar Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Arslan'ın emekli olduktan sonra köye yerleştiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

