Kuyucak'ta alevlerle zamana karşı yarış! Meteorolojiden kritik uyarı

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangınına 11 helikopter, 6 uçak, 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozerle havadan ve karadan müdahale sürerken, Meteoroloji bölgede kritik saatlere dikkat çekti. 40 derece sıcaklık, yüzde 15-25 arasında değişen düşük nem ve hamlelerde 50 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar, alevlerle mücadeleyi daha da zorlu hale getiriyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını alarmı! Gencelli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan adeta seferber oldu.

ALEVLERE HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere 11 helikopter ve 6 uçak havadan, 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer ise karadan müdahale ediyor. Bölgede 220 personel yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Ancak dağlık ve sarp arazi yapısı, kara ekiplerinin ilerlemesini güçleştiriyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

METEOROLOJİ KRİTİK SAATLERİ İŞARET ETTİ

Yangın bölgesindeki hava koşulları da mücadeleyi daha kritik hale getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün Gencelli için hazırladığı orman hava tahmin raporuna göre bugün 15.00-18.00 saatleri arasında sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.

Bölgede nispi nemin yüzde 15-25 arasında olması beklenirken, kuzey-kuzeydoğu yönünden esecek rüzgarın saatte 20-35 kilometre hızında, hamlelerde ise 40-50 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

GECE DE RÜZGAR DİNMİYOR

Saat 18.00-21.00 arasında sıcaklığın 35 dereceye düşmesi bekleniyor. Ancak rüzgar tehlikesi devam edecek. Kuzey-kuzeydoğu yönlü rüzgarın saatte 20-35 kilometre, hamlelerde ise 40-50 kilometre hızına ulaşması öngörülüyor.

Gece saatlerinde sıcaklığın kademeli olarak düşmesi beklenirken, rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor. 21.00-00.00 saatleri arasında rüzgarın saatte 15-30 kilometre, hamlelerde ise 35-45 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.