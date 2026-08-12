Kocaeli'de görev başındaki muhabir dehşeti yaşadı! Haber yaparken saldırıya uğradı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D100 Karayolu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine giden muhabir Tayyar Öztoprak, haber takibi yaptığı sırada iki kişinin yumruklu saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yüzü kanlar içinde kalan Öztoprak, iki şahıstan da şikayetçi oldu.