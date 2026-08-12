Kocaeli'de görev başındaki muhabir dehşeti yaşadı! Haber yaparken saldırıya uğradı!
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D100 Karayolu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine giden muhabir Tayyar Öztoprak, haber takibi yaptığı sırada iki kişinin yumruklu saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yüzü kanlar içinde kalan Öztoprak, iki şahıstan da şikayetçi oldu.
Olay, D100 Karayolu'nun Karamürsel ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisini alan muhabir Tayyar Öztoprak, gelişmeyi takip etmek üzere olay yerine gitti. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalıştığı sırada iki şahsın saldırısına uğradı.
GÖREV BAŞINDA YUMRUKLU SALDIRI!
Ne olduğunu anlamaya çalışan muhabir, iki kişinin yumruklarının hedefi oldu. Saldırı sırasında yaralanan Öztoprak'ın yüzü kanlar içinde kaldı.
Saldırının ardından iki şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan muhabir saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.