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Fenerbahçe'den Lukaku bombası! Transfer resmen duyuruldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Fenerbahçe'den Lukaku bombası! Transfer resmen duyuruldu

Fenerbahçe, Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Napoli'den kadrosuna kattığı 33 yaşındaki santrforun, resmi sözleşme için bugün saat 22.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattına dünya futbolunun önemli isimlerinden birini ekledi. Sarı-lacivertli kulüp, İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına ilan etti.

İSTANBUL'A GELİYOR

33 yaşındaki Belçikalı golcünün, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bugün saat 22.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kariyerinde Inter, Chelsea, Manchester United ve Napoli gibi dev kulüplerin formasını giyen Lukaku, sarı-lacivertli ekibin yeni gol silahı olacak.

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