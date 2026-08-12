Kredi kartını kaybetti! Harcama bildirimleriyle şoke oldu! 5 bin 500 TL'lik alkol şoku

İstanbul Avcılar'da kredi kartını kaybeden Özlem E., bankadan gelen harcama bildirimleriyle kartının iki kişi tarafından kullanıldığını öğrendi; şüphelilerin Avcılar ve Esenyurt'taki alışverişlerde toplam 5 bin 500 TL'lik alkollü ürün aldığı iddia edildi. Kartını fark eder etmez iptal ettiren kadın, güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından şahıslardan şikayetçi oldu.

Avcılar'da kredi kartını kaybeden Özlem E., telefonuna gelen harcama bildirimleriyle neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre yerde buldukları kartı kullanan iki kişi, önce Avcılar'daki bir tekel bayisinden alkollü ürünler aldı, ardından Esenyurt'ta başka bir adreste alışveriş yaptı.

KARTI BULDU, ALIŞVERİŞE KOŞTU!

Özlem E., kredi kartını kaybettiğini fark ettikten sonra bankadan gelen bildirimleri kontrol etti. Kartından peş peşe harcama yapıldığını gören kadın, vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdi.

İddiaya göre kartı bulan iki kişi, Avcılar'daki bir tekel bayisine giderek alışveriş yaptı. Şüphelilerin Esenyurt'ta başka bir adreste de kartı kullanmaya devam ettiği öne sürüldü.

5 BİN 500 TL'LİK ALKOL HARCAMASI

Karttan yapılan harcamaların toplamının 5 bin 500 TL olduğu belirtildi. Harcamaların önemli bölümünün alkollü ürünlerden oluştuğu öne sürülürken, kart sahibi Özlem E. yaşananların ardından şahıslardan şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kartın kullanıldığı anlar ise işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin alışveriş yaptığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.