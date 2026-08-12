Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Karadeniz’den gelen fırtına ve sağanak dalgası planları bozuyor. MGM’nin son raporlarına göre cuma gününden itibaren kuzey kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. İstanbul ve çevresi ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle serinleyecek.
Yaz sıcakları Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkisini sürdürürken kuzey kesimlerde hava değişiyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da birkaç derece gerileyeceğini belirtti. Poyrazın ise özellikle Marmara ve Karadeniz'de kuvvetleneceğini söyledi. Güney ve batı bölgelerinde ise sıcak hava etkisini koruyacak.
KUZEYDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Adil Tek'in değerlendirmesine göre Avrupa'nın batısında sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Akdeniz çevresinde de sıcak hava etkili. Türkiye'nin güney kesimlerinde termometreler 39-40 derece seviyelerine çıkıyor.
Kuzeyde ise tablo farklı. Marmara, İstanbul, Karadeniz ve İç Anadolu'da yüksek sıcaklıkların etkisi zayıflıyor. Tek, bu bölgelerde birkaç derecelik düşüş yaşanacağını ve nem değerlerinin de poyrazla birlikte bir miktar rahatlayacağını belirtti.
Uzman, kuzeydeki değişimi değerlendirirken, "Kırmızılar biraz daha azaldı" ifadesini kullandı. Sıcaklıkların hafta boyunca kuzeyde daha düşük değerlerde seyretmesinin beklendiğini aktardı.
POYRAZ BAZI BÖLGELERDE 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Hava sıcaklığındaki düşüşün yanında rüzgar da öne çıkıyor. Poyrazın öğleden sonra kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle şu bölgelerde rüzgarın daha güçlü hissedilmesi bekleniyor:
- Karadeniz kıyıları
- Batı Karadeniz
- Marmara'nın doğusu
- İstanbul'un kuzeyi
- Marmara Denizi
- Kuzey Ege
- Tokat, Yozgat ve Sivas çevreleri
- Kırşehir civarı
Adil Tek, rüzgar hızının zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşabileceğini söyledi. Bu değerlerin yer yer fırtına sınırına yaklaşabileceğini belirtti.