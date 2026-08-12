Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Adil Tek, toz miktarının çok yüksek olmadığını ancak hassas kişileri rahatsız edebileceğini belirtti. Solunum konusunda hassasiyeti bulunanların gün içinde daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Bölgede ayrıca Irak ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili olacak.

Bölgenin yüksek kesimlerinde gece sıcaklıkları daha düşük seyredecek. Kars, Ardahan ve Erzurum'da rakımın etkisiyle geceler daha serin geçecek.

Doğu Anadolu'da hava bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yağış ihtimali bulunuyor. Iğdır çevresinde de yağış görülebilecek. Erzurum'un kuzey ilçelerinde yağış beklenirken kent merkezinde aynı etkinin görülmeyebileceği belirtildi. Bingöl'de ise sıcaklık 35 derece civarında kalacak.

AĞUSTOSUN İKİNCİ YARISINDA SERİN HAVA ÖNE ÇIKACAK

Hava durumuna ilişkin uzun vadeli değerlendirmesinde Adil Tek, 17-24 Ağustos dönemine dikkat çekti. Bu süreçte Türkiye'de daha serin bir hava düzeninin öne çıkabileceğini belirtti. 24-31 Ağustos arasında ise sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Eylül için de sıcaklıkların genel olarak mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Bu nedenle yaz tatilini eylüle bırakanlar açısından hava koşullarının elverişli olabileceği değerlendiriliyor. Tek, özellikle Karadeniz'de eylül ayının deniz ve doğa tatili açısından daha rahat bir dönem olabileceğini söyledi.