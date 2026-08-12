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Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Karadeniz’den gelen fırtına ve sağanak dalgası planları bozuyor. MGM’nin son raporlarına göre cuma gününden itibaren kuzey kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. İstanbul ve çevresi ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle serinleyecek.

Yaz sıcakları Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkisini sürdürürken kuzey kesimlerde hava değişiyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, sıcaklıkların Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da birkaç derece gerileyeceğini belirtti. Poyrazın ise özellikle Marmara ve Karadeniz'de kuvvetleneceğini söyledi. Güney ve batı bölgelerinde ise sıcak hava etkisini koruyacak.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 1

KUZEYDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Adil Tek'in değerlendirmesine göre Avrupa'nın batısında sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. Akdeniz çevresinde de sıcak hava etkili. Türkiye'nin güney kesimlerinde termometreler 39-40 derece seviyelerine çıkıyor.

Kuzeyde ise tablo farklı. Marmara, İstanbul, Karadeniz ve İç Anadolu'da yüksek sıcaklıkların etkisi zayıflıyor. Tek, bu bölgelerde birkaç derecelik düşüş yaşanacağını ve nem değerlerinin de poyrazla birlikte bir miktar rahatlayacağını belirtti.

Uzman, kuzeydeki değişimi değerlendirirken, "Kırmızılar biraz daha azaldı" ifadesini kullandı. Sıcaklıkların hafta boyunca kuzeyde daha düşük değerlerde seyretmesinin beklendiğini aktardı.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 2

POYRAZ BAZI BÖLGELERDE 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Hava sıcaklığındaki düşüşün yanında rüzgar da öne çıkıyor. Poyrazın öğleden sonra kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle şu bölgelerde rüzgarın daha güçlü hissedilmesi bekleniyor:

  • Karadeniz kıyıları
  • Batı Karadeniz
  • Marmara'nın doğusu
  • İstanbul'un kuzeyi
  • Marmara Denizi
  • Kuzey Ege
  • Tokat, Yozgat ve Sivas çevreleri
  • Kırşehir civarı

Adil Tek, rüzgar hızının zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşabileceğini söyledi. Bu değerlerin yer yer fırtına sınırına yaklaşabileceğini belirtti.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 3

ORMAN YANGINI RİSKİ İÇİN UYARI

Kuvvetli rüzgar, sıcak ve kuru hava bir araya geldiğinde yangınların büyüme riski de artıyor. Tek, özellikle Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Uzman, olası bir orman yangınında rüzgarın önemli bir risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle sıcaklığın yanı sıra rüzgarın da takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 4

İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECENİN ALTINA İNECEK

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Kentte gündüz sıcaklıkları 28-30 derece bandına gerileyecek. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarına inecek. Ancak termometredeki düşüş, hissedilen sıcaklığın aynı oranda azalacağı anlamına gelmiyor. Nem nedeniyle İstanbul'da 28 derece ölçülen hava, bazı saatlerde 33-34 derece hissedilebilecek.

Poyrazın ise gün içinde İstanbul'u bir miktar rahatlatması bekleniyor. Yarın özellikle Anadolu Yakası'nda hafif yağış ihtimali de bulunuyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 27-28 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 5

KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE DALGA ETKİSİ

Karadeniz kıyılarında yağışlı hava öne çıkıyor. Bugün Sinop'tan Artvin'e kadar uzanan kıyı hattında yağışların görülmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışların özellikle Doğu Karadeniz'de devam edeceği belirtiliyor.

Yarın ise yağışlı alanın İstanbul Boğazı'ndan Hopa'ya kadar uzanan Karadeniz kıyılarına yayılması bekleniyor. Kuvvetli poyraz nedeniyle denizde dalga da artacak. Adil Tek, özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarında oluşabilecek yüksek dalgalara karşı uyarıda bulundu.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 6

EGE'DE 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLIK

Kuzeyde serinleme yaşanırken Ege'de sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak. Bölgedeki bazı noktalarda sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın'da sıcaklığın 41 derece civarına ulaşması bekleniyor. İzmir'de ise önceki günlere kıyasla birkaç derecelik düşüş öngörülüyor.

Tek, İzmir'de bu haftanın geçen haftaya göre daha serin geçeceğini belirtti. Ancak bölge genelinde yaz sıcaklarının etkisi devam edecek. Deniz suyu sıcaklıkları da Ege'de 27-28 derece seviyelerine kadar çıkmış durumda.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 7

ANTALYA'DA SICAK HAVA KURU HİSSEDİLECEK

Akdeniz'de sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Antalya'da termometreler bugün 40 dereceyi gösterecek. Adil Tek, kuzeyli rüzgarların denizden nemli havanın kente taşınmasını sınırlayacağını söyledi. Bu nedenle Antalya'da sıcaklığın daha kuru hissedileceğini belirtti.

Uzmanın ifadesiyle kentte "kuru bir sıcak" etkili olacak. Hafta sonuna doğru Antalya'da sıcaklığın 34 derece civarına gerilemesi bekleniyor. Buna rağmen bölgenin yaz sıcaklığı etkisini koruyacak.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 8

ANKARA'DA HAFTA SONU SERİNLEME BELİRGİNLEŞECEK

İç Anadolu'da genel olarak güneşli bir hava hakim olacak. Ankara'da ise sıcaklıklar hafta sonuna doğru düşecek. Başkentte pazar günü sıcaklığın yaklaşık 28 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 14 derece seviyelerine kadar düşebilecek.

Adil Tek, gecelerin serinlemeye başlayacağını belirterek sıcaklık değişiminin özellikle gece saatlerinde daha belirgin hissedileceğini söyledi.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 9

GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECE SICAKLIK VE TOZ AŞINIMI

Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Bölgede ayrıca Irak ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili olacak.

Adil Tek, toz miktarının çok yüksek olmadığını ancak hassas kişileri rahatsız edebileceğini belirtti. Solunum konusunda hassasiyeti bulunanların gün içinde daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 10

DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYİNDE YAĞIŞ VAR

Doğu Anadolu'da hava bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yağış ihtimali bulunuyor. Iğdır çevresinde de yağış görülebilecek. Erzurum'un kuzey ilçelerinde yağış beklenirken kent merkezinde aynı etkinin görülmeyebileceği belirtildi. Bingöl'de ise sıcaklık 35 derece civarında kalacak.

Bölgenin yüksek kesimlerinde gece sıcaklıkları daha düşük seyredecek. Kars, Ardahan ve Erzurum'da rakımın etkisiyle geceler daha serin geçecek.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 11

AĞUSTOSUN İKİNCİ YARISINDA SERİN HAVA ÖNE ÇIKACAK

Hava durumuna ilişkin uzun vadeli değerlendirmesinde Adil Tek, 17-24 Ağustos dönemine dikkat çekti. Bu süreçte Türkiye'de daha serin bir hava düzeninin öne çıkabileceğini belirtti. 24-31 Ağustos arasında ise sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Eylül için de sıcaklıkların genel olarak mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Bu nedenle yaz tatilini eylüle bırakanlar açısından hava koşullarının elverişli olabileceği değerlendiriliyor. Tek, özellikle Karadeniz'de eylül ayının deniz ve doğa tatili açısından daha rahat bir dönem olabileceğini söyledi.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 12

İSTANBUL'DA KIŞ İÇİN KAR BEKLENTİSİ ARTTI

Yaz devam ederken kışa ilişkin ilk değerlendirme de geldi. Adil Tek, ekim ve kasım aylarında yağışların mevsim ortalamalarının üzerinde olabileceğini belirtti. Aralık ve ocak aylarında ise yağışların ortalamalar civarında seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde veya biraz altında kalabileceği ifade edildi.

İstanbul açısından dikkat çeken değerlendirme ise kar yağışıyla ilgili oldu. Tek, bu kış İstanbul'da geçen yıla göre daha fazla kar yağışı ihtimali bulunduğunu söyledi.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 13

12 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava durumu
Bursa 34°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık
İstanbul 30°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
Kırklareli 33°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Marmara'da hava genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek. İstanbul'un kuzey ve doğusu ile Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; güneybatıda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 14

EGE

İl Sıcaklık Hava durumu
Denizli 40°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 38°C Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C Az bulutlu ve açık
Uşak 34°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Ege'de hava az bulutlu ve açık, iç kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 15

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Adana 36°C Az bulutlu ve açık
Antalya 36°C Az bulutlu ve açık
Burdur 36°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 34°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Akdeniz'de hava genel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimlerde ise yer yer parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinde kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 16

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Aksaray 31°C Az bulutlu ve açık
Ankara 33°C Az bulutlu ve açık
Eskişehir 33°C Az bulutlu ve açık
Konya 33°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: İç Anadolu'da hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Kuzeydoğu kesimlerinde ise yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 17

BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Bolu 31°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 31°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 33°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 28°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 18

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava durumu
Amasya 32°C Parçalı bulutlu
Rize 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 30°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak beklenirken Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 19

DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Erzurum 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 34°C Parçalı ve az bulutlu
Van 26°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bölge geneli: Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerde ise yer yer çok bulutlu olacak. Kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kavurucu sıcakların ardından serin hava geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi - 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava durumu
Diyarbakır 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Mardin 35°C Az bulutlu ve açık
Siirt 37°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 39°C Az bulutlu ve açık

Bölge geneli: Güneydoğu Anadolu'da hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin kuzey kesimlerinde ise zamanla parçalı bulutlu hava görülecek.

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